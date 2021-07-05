Российский "Газпром" не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах

ОГТСУ выставлял для годового бронирования дополнительные "твердые" мощности в 9,8 млн м³ в сутки Фото: EPA

Отмечается, что "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) выставлял для годового бронирования дополнительные "твердые" мощности в 9,8 млн м³ в сутки (к долгосрочному контракту в объеме 40 млрд м³ на год, или 109 млн м³ в сутки), а польский оператор Gas System выставил мощности газопровода "Ямал – Европа" в 79 млн м³ в сутки.

Агентство сообщает, что ОГТСУ сначала выставлял на аукцион 15 млн м³ в сутки, снизив предложение до 9,8 млн м³ .

"Интерфакс-Украина" отмечало в конце июня, что компания "Оператор ГТС Украины" выставляла на аукцион дополнительные транзитные мощности на июль в 63,7 млн м³, однако они остались невостребованными "Газпромом".

Подчеркивается, что это уже третий случай, когда "Газпром" отказывается бронировать дополнительные мощности ОГТСУ. Так было с аукционами на май и июнь.

Глава компании Сергей Макогон сообщал в апреле, что "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.