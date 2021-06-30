"Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину

По контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" минимально гарантированная прокачка составляет 40 млрд м³ в 2021 году Фото: ЕРА

29 июня компания "Оператор ГТС Украины" выставила на аукцион дополнительные транзитные мощности на июль. Речь идет о 63,7 млн м³. Они остались невостребованными.

Это уже третий случай, когда "Газпром" отказывается бронировать дополнительные мощности. Так было с аукционами на май и июнь, отмечает агентство.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон сообщал в апреле, что "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.