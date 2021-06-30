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"Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину

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По контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" минимально гарантированная прокачка составляет 40 млрд м&sup3; в 2021 году
По контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" минимально гарантированная прокачка составляет 40 млрд м³ в 2021 году
Фото: ЕРА

Российский "Газпром" отказался бронировать дополнительную мощность для транзита через Украину. Об этом, ссылаясь на данные системы бронирования Regional Booking Platform, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

29 июня компания "Оператор ГТС Украины" выставила на аукцион дополнительные транзитные мощности на июль. Речь идет о 63,7 млн м³. Они остались невостребованными. 

Это уже третий случай, когда "Газпром" отказывается бронировать дополнительные мощности. Так было с аукционами на май и июнь, отмечает агентство. 

Глава ОГТСУ Сергей Макогон сообщал в апреле, что "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы. 

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".

В интервью "Украинской правде", опубликованном 1 марта, тогдашний глава "Нафтогазу" Андрей Коболев заявил, что компания готова к прекращению транзита через Украину.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Газпром, Россия, Украина, ГТС, газопровод, транзит, Оператор газотранспортной системы Украины
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