Витренко считает, что "Северный поток – 2" можно будет остановить даже после запуска

Витренко считает, что нужно вводить санкции против европейских компаний, причастных к российскому газопроводу Фото: Група Нафтогаз / Facebook

"Даже если он [газопровод] будет запущен, санкции США – а это наиболее действенное оружие – обычно применяются не к проектам на стадии строительства, а к работающим компаниям, работающему бизнесу. Поэтому мы верим, что Америка, осознавая опасность, которая существует от этого проекта для Европы, для всего свободного мира, все же применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект", – заявил Витренко.

По мнению главы "Нафтогазу", действенными являются только санкции против европейских компаний, потому что российские компании "специально работают только в России". В частности, он отметил, что ограничения нужно ввести против Nord Stream 2 AG, швейцарской компании – официального оператора газопровода.

"Санкции против этой компании являются действенными, так как другие европейские компании просто не захотят с ней работать. Банки не захотят работать с этой компанией, покупатели газа или компании, которые будут бронировать мощности на этом газопроводе", – добавил Витренко.