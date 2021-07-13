Соединенные Штаты считают "Северный поток – 2" плохим делом – поверенный по делам США в Украине

В компании Nord Stream 2 AG заявили об окончании строительных работ до конца августа Фото: ЕРА

"Хочу расставить все точки над "і". США считают "Северный поток" плохим делом. Это плохо для Украины, это плохо для энергетической безопасности Европы, плохо для Польши и стран Балтии. И дело не в том, что наша позиция якобы изменилась. Мы ввели санкции против российских суден и компаний, которые участвовали в этом", – сказал он.

По словам американского временного поверенного, в этом вопросе Вашингтон "пытался дать простор дипломатии".

"Германия говорит, они – лидеры Европы. Мы спрашиваем: "Пожалуйста, что вы сделаете, как лидеры Европы, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и восточной Европы?". Это наша принципиальная позиция", – объяснил Кент.

Он отметил, что после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель отправиться на встречу с президентом США Джо Байденом.

"Посмотрим, что будет через неделю", – подчеркнул Кент.