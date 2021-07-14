Яценюк: "Северный поток – 2" – антиукраинский, антиевропейский, антиамериканский и антирыночный проект

По его словам, Европе лучше было бы иметь в качестве партнера США, а не Россию.

"Это абсолютно антиукраинский, антиевропейский, антиамериканский проект и антирыночный проект. И этот проект надо остановить. Украина будет терять $2 млрд ежегодно за транзит. Это почти размер программы МВФ с Украиной. Россияне также получат инструменты влияния на энергетический рынок Европейского союза", – сказал экс-премьер.

Он подчеркнул, что украинский транзит газа лучший и наиболее дешевый. Польша и Словакия также потеряют доходы от транзита после введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".

Яценюк отметил, что ЕС уже страдает от "Северного потока – 2".

"Что происходит на рынке газа? Всего за несколько недель цена на газ поднялась с $250 до $450. Потому что Россия имеет чрезмерное влияние на рынок. Это политическое влияние на европейский и украинский энергетический рынок. Они провели эту манипуляцию и получили $200 долларов за тысячу кубометров, это миллиарды долларов", – сказал он.

Политик также сказал, что очевидных причин, почему власти Германии могут поддерживать проект, нет.

"Назовите хоть одну причину, почему немцы хотят завершить этот проект? Нет здесь причин, как по мне. Разве что, есть такое ощущение, что-то происходило за кулисами. И что-то плохое", – допустил бывший премьер.