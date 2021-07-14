Глава МИД ФРГ заявил о сближении позиций Берлина и Вашингтона по "Северному потоку – 2"

Глава МИД Германии считает, что Берлин и Вашингтон сблизились "по многим пунктам", так как "в последние недели была проведена большая подготовительная работа".

В то же время Маас не стал прогнозировать возможность прорыва между странами по вопросу "Северного потока – 2" на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, которая состоится 15 июля в Вашингтоне.

По его словам, "важно, что цель четко сформулирована". Маас уверен, что она будет достигнута, а когда это произойдет – уже вторично.

12 июня Меркель встречалась с Байденом в Великобритании на полях саммита "Большой семерки". Канцлер ФРГ во время общения с журналистами рассказала, что обсудила с главой Белого дома ряд вопросов, среди которых – строительство "Северного потока – 2". Она отметила, что разговор был конструктивным, пишет Stern. Для Байдена и Меркель, по словам самой Меркель, "жизненно важно", чтобы Украина не потеряла транзит российского газа.