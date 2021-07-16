России нельзя позволять использовать энергию в качестве оружия – Байден о "Северном потоке – 2"

Байден подчеркнул, что его мнение о газопроводе "известно уже давно" Фото: ЕРА

Речь об этом шла в связи со строительством газопровода "Северный поток – 2".

"Мы вместе и будем продолжать совместно защищать наших союзников на восточном фланге по НАТО от российской агрессии. И хотя я еще раз повторил свою озабоченность по поводу "Северного потока – 2", канцлер Меркель и я абсолютно едины в нашем убеждении, что России нельзя позволять использовать энергию в качестве оружия для принуждения или угрозы для своих соседей", – сказал Байден.

На вопрос немецкой прессы, почему он допустил, что газопровод намерены ввести в эксплуатацию, Байден ответил, что к тому времени, как он стал президентом, "Северный поток – 2" был завершен уже на 90 процентов, и "вводить санкции, похоже, не имело никакого смысла".

"Было разумнее работать с канцлером, чтобы выяснить, как она поступит, в зависимости от того, пыталась ли Россия каким-либо образом шантажировать Украину. Канцлер и я попросили наши команды подумать о практических мерах, которые мы могли бы предпринять совместно, и о том, действительно ли энергетическая безопасность Европы или Украины укрепляется или ослабляется действиями России", – объяснил глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что его мнение о газопроводе "известно уже давно".