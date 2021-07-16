Путин в 2016 году поручил разведке поддержать "психически неуравновешенного" Трампа – The Guardian

По информации издания, Путин санкционировал спецоперацию во время закрытого заседания Совета национальной безопасности РФ, которое состоялось 22 января 2016 года. На встрече присутствовали министры и руководители разведслужб.

"Они согласились с тем, что Белый дом Трампа поможет обеспечить достижение стратегических целей Москвы, среди которых "социальные беспорядки" в США и ослабление позиции американского президента на переговорах", – отметили журналисты.

Российским спецслужбам поручили найти способы поддержать Трампа. По информации The Guardian, в отчете, который был представлен на совещании, Трамп был назван наиболее перспективным кандидатом.

В публикации отметили, что в психологическом портрете Трампа, который был представлен участникам совещания, он описан как "импульсивный, психически нестабильный и неуравновешенный человек, страдающий комплексом неполноценности".

По мнению американских журналистов, этот документ подтверждает то, что у Кремля есть компромат на Трампа, который, возможно, был получен во время его неофициальных визитов в Россию.

The Guardian показала документы независимым экспертам, они заявили, что документы "выглядят подлинными".

На сайте Кремля 22 января 2016 года было опубликовано сообщение о совещании с постоянными членами Совета безопасности.

"Наряду с текущими вопросами социально-экономической внутрироссийской повестки дня состоялось детальное обсуждение темы обострения внутриполитической ситуации в Молдове. В ходе совещания также затрагивалась ситуация на мировых рынках", – отметили в сообщении.