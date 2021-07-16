ГОРДОН
 
 
МИР

Путин в 2016 году поручил разведке поддержать "психически неуравновешенного" Трампа – The Guardian

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Совещание, о котором написало The Guardian, прошло 22 января 2016 года
Совещание, о котором написало The Guardian, прошло 22 января 2016 года
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в 2016 году поручил разведке поддержать на выборах президента США "психически неуравновешенного" Дональда Трампа. Об этом 15 июля написало The Guardian со ссылкой на документы из Кремля.

По информации издания, Путин санкционировал спецоперацию во время закрытого заседания Совета национальной безопасности РФ, которое состоялось 22 января 2016 года. На встрече присутствовали министры и руководители разведслужб.

"Они согласились с тем, что Белый дом Трампа поможет обеспечить достижение стратегических целей Москвы, среди которых "социальные беспорядки" в США и ослабление позиции американского президента на переговорах", – отметили журналисты.

Российским спецслужбам поручили найти способы поддержать Трампа. По информации The Guardian, в отчете, который был представлен на совещании, Трамп был назван наиболее перспективным кандидатом.

В публикации отметили, что в психологическом портрете Трампа, который был представлен участникам совещания, он описан как "импульсивный, психически нестабильный и неуравновешенный человек, страдающий комплексом неполноценности". 

По мнению американских журналистов, этот документ подтверждает то, что у Кремля есть компромат на Трампа, который, возможно, был получен во время его неофициальных визитов в Россию.

The Guardian показала документы независимым экспертам, они заявили, что документы "выглядят подлинными".

На сайте Кремля 22 января 2016 года было опубликовано сообщение о совещании с постоянными членами Совета безопасности.

"Наряду с текущими вопросами социально-экономической внутрироссийской повестки дня состоялось детальное обсуждение темы обострения внутриполитической ситуации в Молдове. В ходе совещания также затрагивалась ситуация на мировых рынках", – отметили в сообщении.

Контекст:

Трамп стал 45-м президентом США в 2016 году, его соперницей была кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтор. Каденция Трампа завершилась 20 января 2021 года, когда в должность вступил Джо Байден.

В интервью Fox News, вышедшем 20 апреля, Трамп заявил, что "отлично ладил" с Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Американский дипломат, бывший координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман отмечал, что "идеологически Трамп, кажется, имеет некоторую симпатию к Путину". 

"Он любит нигилистов и не верит в правила, основанные на порядке, он не любит демократию. Он верит в то, что великие державы должны заключать сделки между собой, а страны между этими державами должны быть просто субдержавами – объектами соглашений великой власти над их головами", – говорил Фрид. 

Во время предвыборных дебатов тогдашний кандидат в президенты Байден называл Трампа "марионеткой Путина" и обвинял в нежелании говорить главе Кремля о "вознаграждении за головы американских солдат" – The New York Times сообщала, что РФ платила талибам за убийства военнослужащих из международной коалиции, в том числе из США. Также Трампа обвиняли в том, что он предпочел поверить Путину, а не американской разведке, представители которой убеждали, что Северная Корея может нанести по Америке удар баллистической ракетой.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, разведка, Дональд Трамп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт
Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт
  Как варить креветки: рецепт, тонкости и лайфхаки
  Как варить креветки: рецепт, тонкости и лайфхаки
Стало известно имя первого судьи шоу "Танцы со звездами". Ранее он не принимал участия в проекте
Стало известно имя первого судьи шоу "Танцы со звездами". Ранее он не принимал участия в проекте
"Если твой парень пид…рас". Блогер с увеличенными скулами Покрещук дала совет при неприятностях в личной жизни
"Если твой парень пид…рас". Блогер с увеличенными скулами Покрещук дала совет при неприятностях в личной жизни
Участники Little Big Прусикин и Таюрская впервые спели дуэтом. Видео
Участники Little Big Прусикин и Таюрская впервые спели дуэтом. Видео
"Простые и искренние люди". Финалисты "Евровидения 2021" Go-A и The Roop показали встречу в веганском кафе
"Простые и искренние люди". Финалисты "Евровидения 2021" Go-A и The Roop показали встречу в веганском кафе
Умер Петр Мамонов
Умер Петр Мамонов
"Кристина, вы хороши и без такого открытого декольте". Жена Решетника засветила пышную грудь на пляже в Одессе
"Кристина, вы хороши и без такого открытого декольте". Жена Решетника засветила пышную грудь на пляже в Одессе
"Полный отпад", "Стилист – ее заклятый враг". В сети обсуждают появление 63-летней Шэрон Стоун на красной дорожке в Каннах
"Полный отпад", "Стилист – ее заклятый враг". В сети обсуждают появление 63-летней Шэрон Стоун на красной дорожке в Каннах
"Меня не волнует, достает ли моя грудь до пупка". 52-летняя Джиллиан Андерсон отказалась от бюстгальтеров
"Меня не волнует, достает ли моя грудь до пупка". 52-летняя Джиллиан Андерсон отказалась от бюстгальтеров
"Жека, ты поправился", "Харош есть", "Варя красавица. Готовьтесь к сватам". В сети показали Кошевого на отдыхе с женой и детьми
"Жека, ты поправился", "Харош есть", "Варя красавица. Готовьтесь к сватам". В сети показали Кошевого на отдыхе с женой и детьми
"Лежит в обычной московской больнице". 70-летнюю актрису Ирину Алферову госпитализировали с коронавирусом
"Лежит в обычной московской больнице". 70-летнюю актрису Ирину Алферову госпитализировали с коронавирусом
Чапман развелась с осужденным за изнасилование Вайнштейном спустя четыре года после подачи заявления
Чапман развелась с осужденным за изнасилование Вайнштейном спустя четыре года после подачи заявления
"О, скоро будет свадьба". Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты
"О, скоро будет свадьба". Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты
"Глушила себя сильными препаратами". Дочери онкобольной Заворотнюк диагностировали депрессию и панические атаки
"Глушила себя сильными препаратами". Дочери онкобольной Заворотнюк диагностировали депрессию и панические атаки
"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео
"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS