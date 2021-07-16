Байден напомнил о важности реформ для евроатлантической интеграции Украины

"Мы согласны с важностью дальнейшей интеграции Западных Балкан в европейские институты и нашей неизменной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также с неизменной важностью реформ в поддержку их евроатлантических устремлений", – сказал президент.

По его словам, Германия и США будут продолжать вместе защищать "союзников на восточном фланге по НАТО от российской агрессии".