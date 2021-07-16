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ПОЛИТИКА

Байден напомнил о важности реформ для евроатлантической интеграции Украины

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Байден заявил о поддержке союзников
Байден заявил о поддержке союзников
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты и Германия поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом 15 июля в Вашингтоне на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил президент США Джо Байден, его цитирует сайт Белого дома.

"Мы согласны с важностью дальнейшей интеграции Западных Балкан в европейские институты и нашей неизменной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также с неизменной важностью реформ в поддержку их евроатлантических устремлений", – сказал президент.

По его словам, Германия и США будут продолжать вместе защищать "союзников на восточном фланге по НАТО от российской агрессии".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркнул Кулеба.

Теги: США, Германия, Украина, НАТО, Джо Байден, реформы, президент, суверенитет, брифинг
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