Среди стран – членов НАТО нет консенсуса в вопросе предоставления Украине ПДЧ – посол Франции

"Мы отдаем предпочтение и настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках расширенного партнерства между НАТО и Украиной", – сказал посол.

По словам дипломата, для получения ПДЧ властям Украины нужно выполнять "домашнее задание".

"Сейчас консенсус заключается в реализации того, что существует, о чем уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не реалистична", – отметил Понсен.

Он также добавил, что НАТО готово помочь Киеву в реализации реформ, а Франция способствует укреплению потенциала Украины, в том числе военного.