Замглавы ОПУ: Иногда кажется, что разговоры о реформах – лишь отговорка для получения Украиной ПДЧ в НАТО

По его словам, такое четкое повторение состоялось впервые с саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году: "Ни в коммюнике Уэльского саммита 2014 года, ни в коммюнике Варшавского саммита 2016-го не было вообще упоминания о ПДЧ и членстве Украины".

В то же время в ОПУ подчеркнули, что Украине нужны "конкретные временные сроки" ее евроатлантических перспектив, "когда, наконец, начнется имплементация решения Бухарестского саммита 2008 года".

Жовква отметил, что Украина "готова делать домашнее задание и реформировать сектор безопасности и вооруженные силы", но в то же время в Киеве "хотят понять, сколько еще реформ нужно осуществить".

"Есть исчерпывающий перечень этих реформ? Форматом ПДЧ предусмотрено выполнение годовых национальных программ, и Украина уже 13-й год выполняет такие программы. Так сколько еще их нам надо выполнить? Президент [Владимир Зеленский] хочет четко услышать, что еще надо сделать и что будет "маркером исполнения". К сожалению, пока такого понимания всех членов НАТО нет", – подчеркнул Жовква.

Он добавил, что Украина знает, "какие страны еще не сформировали необходимый консенсус", как и знает о тех государствах, которые поддерживают ее в евроатлантическом устремлении.

"Иногда кажется, что разговоры о реформах – это лишь отговорка. Возможно, это наше субъективное впечатление. Но тогда хотелось бы спросить: неужели не проведено за 13 лет необходимых реформ? Иногда просто кажется, что для некоторых стран разговоры о реформах – это причина просто не говорить нам "да", – резюмировал замглавы ОПУ.