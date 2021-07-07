Украина хотела бы получить перечень реформ для перехода к следующему этапу интеграции с НАТО – Зеленский

Глава государства согласился, что ключ к евроатлантическим стремлениям Украины – это, прежде всего, успех реформ.
"И мы будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина – НАТО. Но уже сегодня мы бы хотели получить перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу нашей интеграции с Альянсом", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что "имеет в виду согласованные НАТО критерии или "маркеры", по которым будут в дальнейшем оцениваться успешность реформ в Украине и ее готовность к членству".
Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.