Украина хотела бы получить перечень реформ для перехода к следующему этапу интеграции с НАТО – Зеленский

Глава государства согласился, что ключ к евроатлантическим стремлениям Украины – это, прежде всего, успех реформ.

"И мы будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина – НАТО. Но уже сегодня мы бы хотели получить перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу нашей интеграции с Альянсом", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "имеет в виду согласованные НАТО критерии или "маркеры", по которым будут в дальнейшем оцениваться успешность реформ в Украине и ее готовность к членству".