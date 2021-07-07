Украине необходимо ясное виденье как приблизиться к ЕС и НАТО – президент Литвы

"Что нам необходимо, так это ясное виденье того, как Украина может участвовать в европейской семье и как она может приблизиться к ЕС и НАТО… Украине необходимы конкретные конечные цели, к которым стремиться и согласно которым проводить планирование, в то время как международное сообщество ожидает гарантий продолжения стабильного и последовательного процесса реформ", – сказал Науседа.

Он отметил, что в ходе конференции необходимо уделить особое внимание реформам в секторе безопасности и обороны, которые являются основой для европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Одно из самых важных заданий – это содействие справедливости как основной ценности, повышение уверенности украинцев в судебной системе, обеспечение независимости и эффективного функционирования антикоррупционных институтов в стране, прояснение процесса приватизации. Все это необходимо для эффективного функционирования государства", – добавил Науседа.