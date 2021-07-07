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ПОЛИТИКА

Украине необходимо ясное виденье как приблизиться к ЕС и НАТО – президент Литвы

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Украине необходимы конкретные конечные цели, к которым стремиться, отметил Науседа
Украине необходимы конкретные конечные цели, к которым стремиться, отметил Науседа
Фото: EPA

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что необходимо ясное виденье того, как Украина может приблизиться к Европейскому союзу и НАТО. Об этом он заявил 7 июля в Вильнюсе во время Международной конференции по вопросам реформ в Украине. Мероприятие транслировалось на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"Что нам необходимо, так это ясное виденье того, как Украина может участвовать в европейской семье и как она может приблизиться к ЕС и НАТО… Украине необходимы конкретные конечные цели, к которым стремиться и согласно которым проводить планирование, в то время как международное сообщество ожидает гарантий продолжения стабильного и последовательного процесса реформ", – сказал Науседа.

Он отметил, что в ходе конференции необходимо уделить особое внимание реформам в секторе безопасности и обороны, которые являются основой для европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Одно из самых важных заданий – это содействие справедливости как основной ценности, повышение уверенности украинцев в судебной системе, обеспечение независимости и эффективного функционирования антикоррупционных институтов в стране, прояснение процесса приватизации. Все это необходимо для эффективного функционирования государства", – добавил Науседа.

Контекст:

Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В марте 2021 года Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС. Зеленский и Науседа подписали в Киеве совместную декларацию о европейской перспективе Украины.

Теги: Украина, НАТО, реформы, Европейский союз, конференция, вступ, перспективы, Гитанас Науседа, сотрудничество, членство, ЕС
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