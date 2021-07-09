ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

ПДЧ для Украины используется другими странами в НАТО не как инструмент, а как препятствие – Волкер

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волкер: Все условия для ПДЧ Украина на сегодня выполнила
Волкер: Все условия для ПДЧ Украина на сегодня выполнила
Фото: EPA

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, экс-представитель США при НАТО, американский лоббист и дипломат Курт Волкер в комментарии НВ прокомментировал перспективы Украины по вступлению в НАТО.

Он отметил, что участвовал в создании черновика плана действий по членству в НАТО в 1999 году и подчеркнул, что он всегда подразумевался как инструмент, а не как препятствие для вступления в НАТО.

В то же время, по словам Волкера, "сегодня ПДЧ в случае Украины используется другими странами – участницами НАТО скорее как препятствие".

Дипломат напомнил, что ПДЧ предполагал подготовку и тренинг военных, программы обменов, годовые национальные планы по приближению армий к стандартам НАТО.

"Все эти условия Украина на сегодня выполнила, поэтому я не думаю, что ПДЧ привнесет какую‑то дополнительную ценность к тому, что Украина уже сделала на пути к НАТО", – заявил он.

Волкер добавил, что хотел бы, чтобы США и другие страны – участницы НАТО, работая совместно, определили, каким должен быть последующий путь в НАТО для Украины, вместо того чтобы обсуждать, нужен или нет ПДЧ.

"Не нужно использовать этот план как препятствие, гораздо важнее обсудить, что должно произойти, чтобы Украина получила такое необходимое ей членство в НАТО", – считает дипломат.

Волкер добавил, что таких инициатив он сейчас не видит, хотя "очень хотел бы".

Контекст:

Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркнул Кулеба.

Теги: США, Украина, НАТО, реформы, Курт Волкер, членство, ПДЧ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванную
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванную
"Вот это у Леси ноги!" Никитюк в коротких шортах показала невероятно длинные ноги
"Вот это у Леси ноги!" Никитюк в коротких шортах показала невероятно длинные ноги
"Бритни, мы идем, чтобы вытащить тебя из тюрьмы!" Мадонна пообещала освободить Спирс
"Бритни, мы идем, чтобы вытащить тебя из тюрьмы!" Мадонна пообещала освободить Спирс
"Посчитала, что неуязвима, потеряла осторожность". 64-летнюю Татьяну Догилеву госпитализировали
"Посчитала, что неуязвима, потеряла осторожность". 64-летнюю Татьяну Догилеву госпитализировали
"Красивая, но чересчур худая". 50-летняя Клаудиа Шиффер снялась в мини-платье в стиле 90-х
"Красивая, но чересчур худая". 50-летняя Клаудиа Шиффер снялась в мини-платье в стиле 90-х
"Как вы на это согласились? Это же очень тяжело". Джамала будет участвовать в "Танцы со звездами"
"Как вы на это согласились? Это же очень тяжело". Джамала будет участвовать в "Танцы со звездами"
Скарлетт Йоханссон второй раз станет мамой – СМИ
Скарлетт Йоханссон второй раз станет мамой – СМИ
Эмпатия. Зачем и как развивать в себе эту способность
Эмпатия. Зачем и как развивать в себе эту способность
9 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
9 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
  "Взрослая девочка". Полякова в новом клипе показала своих клонов. Видео
  "Взрослая девочка". Полякова в новом клипе показала своих клонов. Видео
"Вкусное натуральное мороженое". Ярославский дал рецепт десерта
"Вкусное натуральное мороженое". Ярославский дал рецепт десерта
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
"Дикая семейка". Украинская телеведущая Ребрик показала свою семью
"Дикая семейка". Украинская телеведущая Ребрик показала свою семью
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил
"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил
"Глаз не отвести!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак вернулась в Украину
"Глаз не отвести!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак вернулась в Украину
"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном
"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS