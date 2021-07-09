ПДЧ для Украины используется другими странами в НАТО не как инструмент, а как препятствие – Волкер

Волкер: Все условия для ПДЧ Украина на сегодня выполнила Фото: EPA

Он отметил, что участвовал в создании черновика плана действий по членству в НАТО в 1999 году и подчеркнул, что он всегда подразумевался как инструмент, а не как препятствие для вступления в НАТО.

В то же время, по словам Волкера, "сегодня ПДЧ в случае Украины используется другими странами – участницами НАТО скорее как препятствие".

Дипломат напомнил, что ПДЧ предполагал подготовку и тренинг военных, программы обменов, годовые национальные планы по приближению армий к стандартам НАТО.

"Все эти условия Украина на сегодня выполнила, поэтому я не думаю, что ПДЧ привнесет какую‑то дополнительную ценность к тому, что Украина уже сделала на пути к НАТО", – заявил он.

Волкер добавил, что хотел бы, чтобы США и другие страны – участницы НАТО, работая совместно, определили, каким должен быть последующий путь в НАТО для Украины, вместо того чтобы обсуждать, нужен или нет ПДЧ.

"Не нужно использовать этот план как препятствие, гораздо важнее обсудить, что должно произойти, чтобы Украина получила такое необходимое ей членство в НАТО", – считает дипломат.

Волкер добавил, что таких инициатив он сейчас не видит, хотя "очень хотел бы".