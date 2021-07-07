"Это не так работает". В НАТО ответили на слова Зеленского о перечне реформ для интеграции в Альянс

7 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить "перечень реформ", выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции страны с Североатлантическим альянсом. Он подчеркнул, что "имеет в виду согласованные НАТО критерии, или "маркеры", по которым будут в дальнейшем оцениваться успешность реформ в Украине и ее готовность к членству".

"Не хочу ходить кругами, скажу прямо: оно так не работает. Нет конкретного перечня критериев, чтобы их выполнить, поставить отметки о выполнении и тогда дается членство. Это политические решения. Это не чисто технические критерии", – заявил Аппатурай.

По словам спецпредставителя, к интеграции должны быть готовы как Украина, так и сам Альянс.

"Я не говорю, что нет связи между реформами и политическим решением – конечно, они связаны. Но выполнения перечня условий самого по себе недостаточно", – сказал он.