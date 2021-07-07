"Это не так работает". В НАТО ответили на слова Зеленского о перечне реформ для интеграции в Альянс

7 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить "перечень реформ", выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции страны с Североатлантическим альянсом. Он подчеркнул, что "имеет в виду согласованные НАТО критерии, или "маркеры", по которым будут в дальнейшем оцениваться успешность реформ в Украине и ее готовность к членству".
"Не хочу ходить кругами, скажу прямо: оно так не работает. Нет конкретного перечня критериев, чтобы их выполнить, поставить отметки о выполнении и тогда дается членство. Это политические решения. Это не чисто технические критерии", – заявил Аппатурай.
По словам спецпредставителя, к интеграции должны быть готовы как Украина, так и сам Альянс.
"Я не говорю, что нет связи между реформами и политическим решением – конечно, они связаны. Но выполнения перечня условий самого по себе недостаточно", – сказал он.
Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.