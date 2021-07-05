Украина впервые проведет сухопутные военные учения "Три меча" с участием Литвы, Польши и США

В маневрах будут участвовать 1,2 тыс. военнослужащих Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Учения литовско-польско-украинской бригады ("ЛитПолУкрбриг") имени Великого гетмана Константина Острожского являются частью партнерской программы между Литвой, Украиной и Польшей. Их проведут в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в формате командно-штабных и полевых учений, рассказали в Генштабе.

В маневрах будут участвовать 1,2 тыс. военнослужащих и 200 боевых машин из Литвы, Польши, Украины и США. Украину представит подразделение 80-й отдельной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.

Главные цели учения – отработать слаженность действий войск, обменяться опытом и повысить уровень военного сотрудничества, а также подготовить лидеров батальонов в многонациональном контексте.

"Три меча" улучшит взаимодействие между представителями ВСУ и НАТО", – сказано в сообщении.

Маневры носят исключительно оборонительный характер и помогут усилить безопасность в Центральной и Восточной Европе, отметили военные. Они также помогут Украине в реформировании ВСУ, особенно в области подготовки военнослужащих по стандартам НАТО.