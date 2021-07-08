Кулеба об отсутствии продвижения Украины в НАТО: Если причина в России, то не говорите нам, что это из-за недостатка реформ

"Россия – это "слон в комнате". С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса в отношениях между Украиной и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытой дверью и при выключенных микрофонах, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку "мы должны учитывать Россию". Так функционирует политика, и мы понимаем это. Наша позиция проста: мы все реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркнул Кулеба.

По мнению министра, Украина провела достаточно реформ в секторе обороны и безопасности, чтобы соответствовать стандартам НАТО и обеспечить совместимость с силами стран – членов Альянса.

"Мы готовы продолжить и мы продолжим реформы не только из-за НАТО, но и из-за наших личных интересов безопасности. Но мы хотим честного ответа взамен – ответа на вопрос "когда?". Мы понимаем, что членство в НАТО – это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующий шаг в нашей евроатлантической интеграции", – отметил Кулеба.