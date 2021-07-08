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ПОЛИТИКА

Кулеба об отсутствии продвижения Украины в НАТО: Если причина в России, то не говорите нам, что это из-за недостатка реформ

Кулеба: Мы хотим честного ответа на вопрос "когда?"
Кулеба: Мы хотим честного ответа на вопрос "когда?"
Фото: ЕРА

Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 8 июля в ходе брифинга в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе, который транслировался на странице МИД Литвы в Facebook.

"Россия – это "слон в комнате". С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса в отношениях между Украиной и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытой дверью и при выключенных микрофонах, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку "мы должны учитывать Россию". Так функционирует политика, и мы понимаем это. Наша позиция проста: мы все реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркнул Кулеба.

По мнению министра, Украина провела достаточно реформ в секторе обороны и безопасности, чтобы соответствовать стандартам НАТО и обеспечить совместимость с силами стран – членов Альянса.

"Мы готовы продолжить и мы продолжим реформы не только из-за НАТО, но и из-за наших личных интересов безопасности. Но мы хотим честного ответа взамен – ответа на вопрос "когда?". Мы понимаем, что членство в НАТО – это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующий шаг в нашей евроатлантической интеграции", – отметил Кулеба.

https://www.facebook.com/urministerija/videos/413665406511202/

Контекст:

Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Теги: Россия, Украина, НАТО, МИД Украины, реформы, Дмитрий Кулеба, членство
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