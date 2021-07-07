Чиновники НАТО рассказали, как Россия использует психологическое воздействие против Запада

Эксперт НАТО заявил, что национальная повестка России построена на реакции на то, что говорит другой Фото: depositphotos.com

Такие операции, по его словам, производят четвертое знание.

"Где под знаниями мы имеем в виду такие науки, как социология, лингвистика, нейробиология, логика и другие. Когнитивная война – это способ использования знаний для конфликта, но она не ограничивается военным или институциональным миром. Она нацелена на человеческий капитал от человека к государству, на мотивацию в повседневной жизни с пагубным влиянием и за пределами нормальной структуры конфликтов, мира и кризиса. Иными словами, когнитивная война использует уязвимые места человеческого разума", – сказал генерал.

По его словам, когнитивную войну можно сравнить с пропагандой, главная цель которой – воздействие на отношения и поведение людей. При этом цель такой войны – подрыв доверия к личности.

"Открытое общество, такое как западное, особенно восприимчиво к этому. За последние десятилетия новые технологии предоставляют потенциал глобального охвата аудитории. Доступа ко всем лицам через медиа и платформы, таких как Facebook, Twitter и Instagram. Такие инструменты могут быть использованы как инструмент влияния на социальные сдвиги в наших обществах. Фейкньюз, псевдонауки и анонимные пользователи создают еще больше путаницы и влияют на то, как мы думаем, что потом можно эксплуатировать", – сказал Руджеро.

Он подчеркнул, что Китай и Россия начинают вкладывать средства в нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии и когнитивные науки.

Главный эксперт центра НАТО по стратегическим коммуникациям Бен Хип заявил, что национальная повестка России построена на реакции на то, что говорит другой.

"В первую очередь имейте свою собственную историю, имейте свой собственный рассказ, свою национальную уверенность в себе. Это дает некоторое представление о том, чего вы хотите достичь с нацией, которая не реагирует ни на кого другого. Во-вторых, я бы сказал, что вы знаете, что отношения между Украиной и Российской Федерацией с точки зрения связей и истории – это социальная реальность. Вы знаете, что не существует никакого способа это возразить. Так что я думаю, что должно быть такое принятие этой социальной реальности", – сказал он.