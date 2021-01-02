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Леонид Гозман
Леонид Гозман

Российский политик, президент общероссийского движения "Союз правых сил".


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Простой тест на эффективность российской пропаганды

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Простой тест на эффективность пропаганды.

Они тратят миллиарды на пропаганду. У них телевизор, парк "Патриот", Селигер, "Наши" и прочие "Юнармии". Из каждого утюга они рассказывают, как у нас хорошо, а везде плохо – геи, бездуховность, а надежда только на Россию. Тем, кто выражает с этим несогласие, они пытаются заткнуть рот. Для этого у них ОМОН, репрессивные законы и "басманные суды". Ну и каков же результат?

Спросите своих знакомых, будь у них выбор, какой вакциной от "короны" они бы привились – нашей или западной? Это будет чистый эксперимент – ни про одну вакцину большинству людей ничего толком неизвестно. Ответ будет отражать только одно – уровень доверия стране.

И люди, в том числе и те, которые "Крымнаш" и "за Путина", предпочтут вакцину не нашу, а вражескую. Потому что Крым – Крымом и Путин, конечно, крутой, но себе они не враги.

Потому что они понимают, что державный звон – это одно, а качество продукции – другое.

Потому что они точно знают, что зашкаливающая духовность не позволяет обращать внимание на аккуратность закручивания гайки и соблюдение всяких скучных технических норм.

Потому что они на своем опыте убедились, что Toyota лучше "Жигулей".

Потому что компьютер и телефон, которыми они пользуются, сделаны не у нас, а где-то.

Потому что они не верят ни одному слову из тех, которые произносит власть, в том числе и рассказам о том, что наша вакцина лучшая в мире.

Нет, конечно, будут и те, кто предпочтет нашу, – процента два-три, думаю, наберется. Но в основном это будут те, кто верит, что коронавирус разработали в ЦРУ, а если вакцина будет поставляться в Россию, то Билл Гейтс лично подольет какую-нибудь дрянь в каждую пробирку. Добавили же враги допинг в кровь и мочу наших спортсменов!

Вот эти два-три процента – и есть реальный результат их непрерывной трескотни.

Источник: Leonid Gozman / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Крым, Билл Гейтс, геи, пропаганда, ЦРУ, российская пропаганда, Toyota, ОМОН, допинг, суды, Леонид Гозман, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, эксперимент, вакцина, коронавирус
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