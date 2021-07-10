Резников рассказал, когда Украина станет членом НАТО

То, что знает украинская армия на уровне ежедневного противостояния на Донбассе, не знает никто в НАТО, отметил Резников Фото: Олексій Резніков / Facebook

"Мы зайдем ровно тогда, когда будем равными партнерами, и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам важен. То, что знает сегодня украинская армия на уровне ежедневного противостояния, не знает никто в НАТО. Не воспринимайте нас как проблему в ваших отношениях с россиянами, а воспринимайте нас частично как элемент особых отношений с россиянами", – сказал Резников.

В то же время он отметил, что НАТО является не только военной организацией. Альянс также "настроен на демократические отношения, на экономическое развитие и на лучшую жизнь", подчеркнул Резников.