В Белом доме ждут Зеленского в августе, в Офисе президента недовольны переносом визита – СМИ

Зеленский говорил, что его визит в Вашингтон – не туризм Фото: president.gov.ua

В Офисе президента (ОПУ) крайне недовольны переносом даты визита с июля, о чем неоднократно сообщала украинская сторона.

Собеседники рассказали изданию, что после первого телефонного разговора главы ОПУ Андрея Ермака с замгоссекретаря Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений. Отмечается, что США вычеркнули слово "июльский" из украинского сообщения о предстоящем визите Зеленского в Вашингтон.

По данным источников "Украинской правды", ключевой проблемой в организации визита является ситуация вокруг НАК "Нафтогаз України".

"Это не вопрос персоналий, это вопрос реформы корпоративного управления", – отметил изданию собеседник.