Зеленский встретится с Байденом в конце июля или в начале августа – спикер президента Украины

Зеленский считает, что его визит в Вашингтон должен быть содержательным Фото: president.gov.ua

"Встреча планируется на последние дни июля, первые дни августа, примерно в этом диапазоне", – пояснил он.

Дату встречи сместили, но Никифоров посоветовал "не делать из этого трагедию". Он опроверг информацию о том, что Белый дом отложил встречу якобы из-за скандала со сменой руководства НАК "Нафтогаз України".

"Эта информация не является правдой. Это зависит от логистических и протокольных вещей. Встречу активно готовят, даты согласовывают, никто никому ультиматумов не ставит", – объяснил пресс-секретарь Зеленского.