Зеленский встретится с Байденом в конце июля или в начале августа – спикер президента Украины

"Встреча планируется на последние дни июля, первые дни августа, примерно в этом диапазоне", – пояснил он.
Дату встречи сместили, но Никифоров посоветовал "не делать из этого трагедию". Он опроверг информацию о том, что Белый дом отложил встречу якобы из-за скандала со сменой руководства НАК "Нафтогаз України".
"Эта информация не является правдой. Это зависит от логистических и протокольных вещей. Встречу активно готовят, даты согласовывают, никто никому ультиматумов не ставит", – объяснил пресс-секретарь Зеленского.
ZN.UA со ссылкой на источники писало, что в США предлагали устроить визит Зеленского в Вашингтон в конце августа, но до Дня Независимости Украины. В Офисе президента были крайне недовольны переносом даты визита с июля.
По данным источников "Украинской правды", ключевой проблемой в организации визита является ситуация вокруг НАК "Нафтогаз України".
Зеленский и Байден 7 июня провели второй телефонный разговор. Как сообщал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, глава Белого дома пригласил украинского президента посетить Вашингтон в июле. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что встреча состоится в конце месяца. Зеленский ожидает встречи в июле, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США.
Главной темой визита Зеленского в Вашингтон и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.
5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".