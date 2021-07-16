Зеленский не увидел конкретных шагов США и Германии против "Северного потока – 2" – спикер президента Украины

Зеленский говорил, что взгляды на "Северный поток – 2" у Германии и Украины разные Фото: president.gov.ua

"Мы благодарны их за приверженность территориальной целостности Украины и поддержку суверенитета., за их заявления о том, что нельзя позволить России использовать "Северный поток – 2" как оружие, и что Украина даже после завершения действующего контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной. Но мы не услышали самое интересное – как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует Зеленский, мы не услышали", – подчеркнул Никифоров.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать "права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдет", напомнил спикер президента.

"Президент Украины надеется, что именно так это и будет. И что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы останутся верны своим декларациям, обязательствам и принципам. И они не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы", – добавил он.