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ПОЛИТИКА

Зеленский не увидел конкретных шагов США и Германии против "Северного потока – 2" – спикер президента Украины

Зеленский говорил, что взгляды на "Северный поток 2" у Германии и Украины разные
Зеленский говорил, что взгляды на "Северный поток – 2" у Германии и Украины разные
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не увидел конкретных шагов Соединенных штатов и Германии по противодействию угрозам от запуска газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров на брифинге 16 июля, его процитировала пресс-служба Офиса президента Украины.

"Мы благодарны их за приверженность территориальной целостности Украины и поддержку суверенитета., за их заявления о том, что нельзя позволить России использовать "Северный поток – 2" как оружие, и что Украина даже после завершения действующего контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной. Но мы не услышали самое интересное – как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует Зеленский, мы не услышали", – подчеркнул Никифоров.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать "права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдет", напомнил спикер президента.

"Президент Украины надеется, что именно так это и будет. И что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы останутся верны своим декларациям, обязательствам и принципам. И они не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы", – добавил он.

Контекст:

Зеленский 13 июля на пресс-конференции после выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика",  говорил, что взгляды на строительство российского газопровода "Северный поток – 2" у Германии и Украины отличаются.

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки "Северного потока – 2".

Стоимость проекта "Северный поток – 2" – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности ЕвропыГермания настаивает на завершении строительства.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода "Северный поток – 2" или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Агентство Bloomberg сообщило 25 июня, что США и Германия договариваются, как укрепить энергетическую инфраструктуру Украины и компенсировать транзитные сборы после запуска газопровода "Северный поток – 2".

Директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил об окончании строительных работ до конца августа. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.

Зеленский говорил, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий. На брифинге по итогам встречи с Меркель 12 июля Зеленский говорил, что вопрос "Северного потока – 2" должен обсуждаться на саммите лидеров "Нормандской четверки". Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода.

Теги: Россия, Ангела Меркель, Джо Байден, газопровод, Владимир Зеленский, Северный поток – 2, Офис президента Украины, Сергей Никифоров
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