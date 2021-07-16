Меркель сдала украинские интересы в пользу России – Арестович о визите Зеленского в Берлин

"Госпожа Меркель – уходящий политик. И президент с госпожой Меркель, я так могу сказать, не нашли общего языка, общего понимания по целому спектру вопросов, начиная с "Северного потока", его судьбы, и заканчивая конкретной имплементацией "формулы Штайнмайера". Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться", – сказал он.

Спикер украинской делегации в ТКГ считает, что визит Зеленского в Берлин "фактически ничего не принес".

"А не принес потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России. [...] Часть Запада настолько серьезно озабочена проблемой Китая, что готова договориться с Россией. Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении [президента США Джо] Байдена есть такие люди", – заявил Арестович.