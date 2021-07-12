Зеленский хочет, чтобы Байден присоединился к переговорам по Донбассу "в нормандском или другом формате"

Зеленский: Я действительно хотел бы, что бы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий Фото: president.gov.ua

Об этом он заявил на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 12 июля, трансляция велась в Facebook Офиса президента.

"Относительно привлечения президента [США Джо] Байдена к нормандскому формату... Мы не успели говорить об этом [с Меркель]. Я действительно хотел бы, что бы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий. Это будет в нормандском формате – если участники нормандского формата будут "за", а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров и с госпожой Меркель. Я также буду на встрече с президентом Байденом и тоже буду поднимать этот вопрос", – сказал президент Украины.

11 июля Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию. Президент Украины уже встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры Германии, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом.

После брифинга у Меркель и Зеленского запланирована встреча в формате ужина. Среди тем разговора лидеров двух стран – реформы в Украине и отношения с Россией.

Встреча Зеленского с Байденом планируется на конец июля, точной даты пока нет. Перед этим Байден встретится с Меркель.