США не станут частью минского формата – экс-посол в Украине Хербст

"Я не жду, что Америка станет частью этого процесса, потому что Россия против, и, я думаю, Германия и Франция тоже против. На мой взгляд, это не трагедия для Украины, этот формат не дал ничего для решения проблемы российской агрессии в Украине", – сказал дипломат.
Он считает, что причиной этому является нежелание Москвы выводить российские войска с Донбасса.
"Когда Россия окажется готова, она будет говорить с Америкой, так как понимает, что Америка играет ключевую роль в этом. Минский формат важен только по одной причине – в связи с ним Евросоюз применяет санкции против России, и это на пользу Украине", – отметил Хербст.
По его словам, Россия рассчитывает с помощью минского формата "давить на Украину".
"Опять-таки, Франция и Германия считают это своей игрой, а не американской. Они готовы, конечно, быть в контакте с нами в минском формате, но не хотят, чтобы мы были за столом. Для Украины это пока не важно, так как этот процесс ничего не добился", – объяснил Хербст.
В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.
В октябре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как действующий президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков говорил, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу "речь не идет".
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает вполне приемлемым участие США как в нормандском формате, так и в работе трехсторонней контактной группы.