США не станут частью минского формата – экс-посол в Украине Хербст

"Я не жду, что Америка станет частью этого процесса, потому что Россия против, и, я думаю, Германия и Франция тоже против. На мой взгляд, это не трагедия для Украины, этот формат не дал ничего для решения проблемы российской агрессии в Украине", – сказал дипломат.

Он считает, что причиной этому является нежелание Москвы выводить российские войска с Донбасса.

"Когда Россия окажется готова, она будет говорить с Америкой, так как понимает, что Америка играет ключевую роль в этом. Минский формат важен только по одной причине – в связи с ним Евросоюз применяет санкции против России, и это на пользу Украине", – отметил Хербст.

По его словам, Россия рассчитывает с помощью минского формата "давить на Украину".

"Опять-таки, Франция и Германия считают это своей игрой, а не американской. Они готовы, конечно, быть в контакте с нами в минском формате, но не хотят, чтобы мы были за столом. Для Украины это пока не важно, так как этот процесс ничего не добился", – объяснил Хербст.