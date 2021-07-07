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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Организаторам и руководителям подпольной тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке сообщили о подозрении – Офис генпрокурора

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Офис генпрокурора Украины установил около 170 жертв пыток в "Изоляции"
Офис генпрокурора Украины установил около 170 жертв пыток в "Изоляции"
Фото: radiosvoboda.org

Организаторам и руководителям подпольной тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке объявили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины 7 июля.

Двух руководителей и организаторов "Изоляции" подозревают в участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, торговле людьми, создании преступной организации и нарушении законов и обычаев войны, а именно – жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, с 2014 года житель пгт Зуевка Донецкой области, который ранее служил во французском иностранном легионе и участвовал в боевых действиях в Сирии, занимает должность "руководителя центра спецопераций министерства государственной безопасности ДНР". 

"Вместе со своим заместителем – бывшим предпринимателем по указанию кураторов из РФ они организовали в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов подпольную тюрьму, где совершались тяжкие и особо тяжкие преступления. Подозреваемые активно участвуют в незаконном лишении свободы пленных военнослужащих ВСУ и гражданских лиц, которые поддерживают активную проукраинскую позицию. Вместе с подчиненными участниками незаконных вооруженных формирований РФ они применяют к задержанным пытки, жестоко издеваются над ними, пытают электрическим током, лишают пищи и воды и содержат в нечеловеческих условиях", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора сообщили, что такие действия нарушают требования Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (протокол I).

"Таким образом, в настоящее время разоблачены ключевой руководящий состав незаконного места лишения свободы и основные исполнители преступлений, которые там совершались. В целом в настоящее время заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории "Изоляции" 15 лицам. Установлено около 170 пострадавших", – отметили в ведомстве.

В пресс-службе не называли имен подозреваемых. По данным издания ZN.UA, речь идет о Василии Евдокимове (позывной Ленин) и Станиславе Слепневе (позывной Монгол).

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив картины и инсталляции фонда, отмечало "Радіо Свобода". Удерживаемые в "Изоляции" граждане сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецк, пытки, Изоляция, война в Украине, подозрение, Офис генпрокурора
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