Организаторам и руководителям подпольной тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке сообщили о подозрении – Офис генпрокурора

Двух руководителей и организаторов "Изоляции" подозревают в участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, торговле людьми, создании преступной организации и нарушении законов и обычаев войны, а именно – жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 260, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, с 2014 года житель пгт Зуевка Донецкой области, который ранее служил во французском иностранном легионе и участвовал в боевых действиях в Сирии, занимает должность "руководителя центра спецопераций министерства государственной безопасности ДНР".

"Вместе со своим заместителем – бывшим предпринимателем по указанию кураторов из РФ они организовали в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов подпольную тюрьму, где совершались тяжкие и особо тяжкие преступления. Подозреваемые активно участвуют в незаконном лишении свободы пленных военнослужащих ВСУ и гражданских лиц, которые поддерживают активную проукраинскую позицию. Вместе с подчиненными участниками незаконных вооруженных формирований РФ они применяют к задержанным пытки, жестоко издеваются над ними, пытают электрическим током, лишают пищи и воды и содержат в нечеловеческих условиях", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора сообщили, что такие действия нарушают требования Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (протокол I).

"Таким образом, в настоящее время разоблачены ключевой руководящий состав незаконного места лишения свободы и основные исполнители преступлений, которые там совершались. В целом в настоящее время заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории "Изоляции" 15 лицам. Установлено около 170 пострадавших", – отметили в ведомстве.

В пресс-службе не называли имен подозреваемых. По данным издания ZN.UA, речь идет о Василии Евдокимове (позывной Ленин) и Станиславе Слепневе (позывной Монгол).