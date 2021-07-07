Оккупанты на Донбассе готовятся к боевым действиям – штаб ООС

Танки боевиков за пределами установленных линий отведения заметили и в Луганской, и в Донецкой областях Фото: EPA (архив)

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. Эта информация внесена также в отчет мониторинговой миссии ОБСЕ от 6 июля, отметили в штабе.

Так, беспилотники ОБСЕ зафиксировали на неподконтрольной территории Луганской области боевую технику оккупантов: вблизи Шимшиновки – 11 танков, 26 бронированных машин; вблизи Мирного – 30 танков, девять самоходных гаубиц, 18 буксируемых гаубиц, 101 бронированная боевая машина; вблизи Круглика – 30 танков.

Размещенную с нарушениями установленных линий отвода военную технику наблюдатели заметили и на неподконтрольной территории Донецкой области – восемь танков Т-64 на полигоне возле Бойковского.

В так называемой зоне безопасности также заметили технику боевиков: на территории Раздольного – 23 боевые машины пехоты (БМП); вблизи Кальмиусского – шесть боевых бронированных машин и одна самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".

"Это свидетельствует о подготовке подразделений российско-оккупационных войск РФ и их наемников к возможных боевым действиям. Стоит отметить скопление вооружения и военной техники на полигонах временно оккупированной территории Луганской области, которые своей численностью обостряют ситуацию в районе проведения ООС", – сказано в сообщении.