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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на Донбассе готовятся к боевым действиям – штаб ООС

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Танки боевиков за пределами установленных линий отведения заметили и в Луганской, и в Донецкой областях
Танки боевиков за пределами установленных линий отведения заметили и в Луганской, и в Донецкой областях
Фото: EPA (архив)

На Донбассе незаконные вооруженные формирования готовятся к возможным боевым действиям, размещая вооружение за пределами выделенных мест его хранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook 7 июля.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. Эта информация внесена также в отчет мониторинговой миссии ОБСЕ от 6 июля, отметили в штабе.

Так, беспилотники ОБСЕ зафиксировали на неподконтрольной территории Луганской области боевую технику оккупантов: вблизи Шимшиновки – 11 танков, 26 бронированных машин; вблизи Мирного – 30 танков, девять самоходных гаубиц, 18 буксируемых гаубиц, 101 бронированная боевая машина; вблизи Круглика – 30 танков.

Размещенную с нарушениями установленных линий отвода военную технику наблюдатели заметили и на неподконтрольной территории Донецкой области – восемь танков Т-64 на полигоне возле Бойковского.

В так называемой зоне безопасности также заметили технику боевиков: на территории Раздольного – 23 боевые машины пехоты (БМП); вблизи Кальмиусского – шесть боевых бронированных машин и одна самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".

"Это свидетельствует о подготовке подразделений российско-оккупационных войск РФ и их наемников к возможных боевым действиям. Стоит отметить скопление вооружения и военной техники на полигонах временно оккупированной территории Луганской области, которые своей численностью обостряют ситуацию в районе проведения ООС", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1153412255151389

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: ОБСЕ, Донбасс, танки, боевики, перемирие, СЦКК, война в Украине, война на Донбассе, войска, линия разграничения, ООС, нарушение
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