На Донбассе вторые сутки соблюдается тишина

Соблюдение режима тишины на Донбассе последовало за обострением, из-за которого погибли двое украинцев Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"За прошедшие сутки, 6 июля, и по состоянию на 7.00 7 июля нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет", – говорится в сообщении.

Соблюдение режима тишины последовало за обострением, в результате которого со 2-го по 4 июля на Донбассе зафиксировали более 300 нарушений режима прекращения огня.

4 июля из-за обстрелов погиб украинский медик Юрий Письменный, 5 июля – офицер 93-й отдельной механизированной бригады Богдан Бродовский. Еще трое военных получили ранения.