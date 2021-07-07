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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе вторые сутки соблюдается тишина

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Соблюдение режима тишины на Донбассе последовало за обострением, из-за которого погибли двое украинцев
Соблюдение режима тишины на Донбассе последовало за обострением, из-за которого погибли двое украинцев
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Во вторник, 6 июля, и утром 7-го на Донбассе на фиксировали нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки, 6 июля, и по состоянию на 7.00 7 июля нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/504058947499570/

Соблюдение режима тишины последовало за обострением, в результате которого со 2-го по 4 июля на Донбассе зафиксировали более 300 нарушений режима прекращения огня.

4 июля из-за обстрелов погиб украинский медик Юрий Письменный, 5 июля – офицер 93-й отдельной механизированной бригады Богдан Бродовский. Еще трое военных получили ранения.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: боевики, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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