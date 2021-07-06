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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Названо имя погибшего 5 июля на Донбассе военного. У него осталось четверо детей

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Бродовскому было 37 лет
Бродовскому было 37 лет
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

5 июля на Донбассе погиб офицер 93-й отдельной механизированной бригады Богдан Бродовский. Об этом сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

Бродовский родился 17 апреля 1984 года. Он был кадровым военным с большим опытом, служил в Вооруженных силах Украины с 2002 года. До последнего времени был заместителем начальника тыла логистики бригады.

В 93-й бригаде офицер начал служить еще до начала войны, был начальником продовольственной службы. Он занимал эту должность и в первые годы российской агрессии.

"Затем ненадолго увольнялся, восстановился в корпусе резерва. Далее вернулся в родной гарнизон в Днепропетровской области. И вот совсем недавно снова начал служить в 93-й бригаде. Он был спокойным и добрым, любящим отцом", – вспоминает его сослуживец Сергей Александрович, возглавлявший группу материального обеспечения бригады в начале российско-украинской войны.

У Бродовского осталось четверо детей, самому младшему сыну нет и года.

https://www.facebook.com/93OMBr/posts/1618096665053784

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, погибшие
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