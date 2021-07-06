Названо имя погибшего 5 июля на Донбассе военного. У него осталось четверо детей

Бродовский родился 17 апреля 1984 года. Он был кадровым военным с большим опытом, служил в Вооруженных силах Украины с 2002 года. До последнего времени был заместителем начальника тыла логистики бригады.

В 93-й бригаде офицер начал служить еще до начала войны, был начальником продовольственной службы. Он занимал эту должность и в первые годы российской агрессии.

"Затем ненадолго увольнялся, восстановился в корпусе резерва. Далее вернулся в родной гарнизон в Днепропетровской области. И вот совсем недавно снова начал служить в 93-й бригаде. Он был спокойным и добрым, любящим отцом", – вспоминает его сослуживец Сергей Александрович, возглавлявший группу материального обеспечения бригады в начале российско-украинской войны.

У Бродовского осталось четверо детей, самому младшему сыну нет и года.