Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 300 нарушений перемирия на Донбассе за три дня

Так, в Донецкой области миссия заметила 261 нарушение, включая 58 взрывов (два разрыва боеприпасов, 25 взрывов в воздухе и 31 взрыв неопределенного происхождения).
Большинство из них произошли к западу и югу от Донецкой фильтровальной станции, в 15 км к северу от Донецка ночью со 2 на 3 июля. Также нарушения были на юго-восток от подконтрольного Украине села Гнутово, в районе к северо-западу от поселка Маяк, подконтрольного террористам "ДНР".
В Луганской области с вечера 2-го до вечера 4 июля СММ ОБСЕ зафиксировала 78 нарушений режима прекращения огня, включая 37 взрывов неопределенного происхождения. Большинство из них произошло к северу и юго-западу от участка разведения в районе Золотого.
За предыдущий отчетный период СММ ОБСЕ зафиксировала 164 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области, в том числе 136 взрывов. Камера миссии на шахте вблизи Донецка была повреждена в результате стрельбы.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.
Трехсторонняя контактная группа 22 июля 2020 года согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.