Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 300 нарушений перемирия на Донбассе за три дня

Так, в Донецкой области миссия заметила 261 нарушение, включая 58 взрывов (два разрыва боеприпасов, 25 взрывов в воздухе и 31 взрыв неопределенного происхождения).

Большинство из них произошли к западу и югу от Донецкой фильтровальной станции, в 15 км к северу от Донецка ночью со 2 на 3 июля. Также нарушения были на юго-восток от подконтрольного Украине села Гнутово, в районе к северо-западу от поселка Маяк, подконтрольного террористам "ДНР".

В Луганской области с вечера 2-го до вечера 4 июля СММ ОБСЕ зафиксировала 78 нарушений режима прекращения огня, включая 37 взрывов неопределенного происхождения. Большинство из них произошло к северу и юго-западу от участка разведения в районе Золотого.

За предыдущий отчетный период СММ ОБСЕ зафиксировала 164 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области, в том числе 136 взрывов. Камера миссии на шахте вблизи Донецка была повреждена в результате стрельбы.