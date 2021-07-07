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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже – Резников

Резников: Нашей целью является формирование всестороннего понимания того, что происходит
Резников: Нашей целью является формирование всестороннего понимания того, что происходит
Фото: Шустер online / Facebook

Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже, в то время как Россия не выполнила своих. Об этом 7 июля во время заседания комиссии "Украина - НАТО" в Брюсселе сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщила пресс-служба министерства в Facebook.

"Нашей целью является формирование всестороннего понимания того, что происходит. Ведь российская сторона осуществляет достаточно агрессивную кампанию дезинформации. На конкретных примерах я показал, что Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже в 2019 году. Зато Россия не выполнила ничего и пытается блокировать консультации, прибегая к шантажу и эскалации", – сказал он.

По словам Резникова, в НАТО есть четкое осознание того, что Москва "является участником международного вооруженного конфликта, ответственна за его решение и ни в коем случае не является "посредником".

https://www.facebook.com/MReintegration/posts/4082306935216575

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

Переговоры в рамках политической подгруппы трехсторонней контактной группы пробуксовывают с августа 2020 года, заявила специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау во время заседания Совета Безопасности ООН 11 февраля. 

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу "1+1", вышедшем 24 июня, заявил, что Минские договоренности "еле живы"

Теги: Россия, Украина, Алексей Резников, Минские соглашения, нормандский формат, война в Украине, война на Донбассе
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