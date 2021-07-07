Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже – Резников

"Нашей целью является формирование всестороннего понимания того, что происходит. Ведь российская сторона осуществляет достаточно агрессивную кампанию дезинформации. На конкретных примерах я показал, что Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже в 2019 году. Зато Россия не выполнила ничего и пытается блокировать консультации, прибегая к шантажу и эскалации", – сказал он.

По словам Резникова, в НАТО есть четкое осознание того, что Москва "является участником международного вооруженного конфликта, ответственна за его решение и ни в коем случае не является "посредником".