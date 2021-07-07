Украинская делегация в ТКГ сообщила об итогах очередного заседания

Украинская делегация и модератор гуманитарной подгруппы Шарлотта Реландер призвали РФ предоставить к следующему заседанию ТКГ актуализированные списки удерживаемых лиц.
Украина направила ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях на Донбассе.
"В ходе видеоконференции особое беспокойство было высказано по поводу многочисленных ограничений, в частности на оккупированных территориях, свободы передвижения представителей СММ ОБСЕ и вывода из строя или уничтожения оборудования технических средств мониторинга миссии. За прошедшую неделю свобода передвижения миссии ОБСЕ была ограничена 15 раз, все случаи произошли на оккупированных территориях", – отметили в ТКГ.
Украинская делегация обратилась к ОБСЕ с просьбой содействовать организации визита инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах.
"Российская сторона вновь заблокировала запланированное рассмотрение вопроса разминирования 19 участков, согласованных летом 2020 года в рамках работы безопасности подгруппы ТКГ, а также открытие КПВВ со своей стороны линии разграничения", – сообщили в контактной группе.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.