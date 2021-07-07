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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спецпредставитель ОБСЕ Грау уходит из ТКГ – СМИ

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Грау занимает пост спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ с конца 2019 года
Грау занимает пост спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ с конца 2019 года
Фото: osce.usmission.gov

Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау выходит из переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом 6 июля агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник, близкий к процессу переговоров. 

"Замена в ТКГ касается ОБСЕ. Грау [...] уходит – это факт", – сказал собеседник агентства. 

По его данным, преемник Грау уже определен, "и это не представитель США, которая также состоит в ОБСЕ". 

"РБК-Украина", ссылаясь на источники, пишет, что Грау покинет свой пост до конца июля, а 7 июля представит своего преемника.

Украинский журналист, представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщал, что переговорный процесс покинули два модератора – Пьер Морель и Тони Фриш. 

6 июля в политической подгруппе ТКГ состоялся дебют нового модератора Сильвии Берманн, но из-за провокации России диалог не состоялся, уточнил Гармаш. Он тоже анонсировал объявление кадровой ротации 7 июля.

Контекст:

Швейцарский дипломат Хайди Грау занимает пост спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ с конца 2019 года. Она сменила на этой должности австрийского дипломата Мартина Сайдика

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, ОБСЕ, переговоры, Сергей Гармаш, ротация, война в Украине, война на Донбассе, Хайди Грау, ТКГ
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