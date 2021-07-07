Спецпредставитель ОБСЕ Грау уходит из ТКГ – СМИ

Грау занимает пост спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ с конца 2019 года Фото: osce.usmission.gov

Об этом 6 июля агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник, близкий к процессу переговоров.

"Замена в ТКГ касается ОБСЕ. Грау [...] уходит – это факт", – сказал собеседник агентства.

По его данным, преемник Грау уже определен, "и это не представитель США, которая также состоит в ОБСЕ".

"РБК-Украина", ссылаясь на источники, пишет, что Грау покинет свой пост до конца июля, а 7 июля представит своего преемника.

Украинский журналист, представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщал, что переговорный процесс покинули два модератора – Пьер Морель и Тони Фриш.

6 июля в политической подгруппе ТКГ состоялся дебют нового модератора Сильвии Берманн, но из-за провокации России диалог не состоялся, уточнил Гармаш. Он тоже анонсировал объявление кадровой ротации 7 июля.