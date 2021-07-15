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Жители деревни Омской области России просили Меркель отремонтировать дорогу. Офис канцлера Германии ответил им

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Жители российской деревни отправили Меркель два обращения
Жители российской деревни отправили Меркель два обращения
Фото: ЕРА

Жители российской деревни Верхний Карбуш Омской области просили канцлера Германии Ангелу Меркель отремонтировать дорогу и получили ответ от федеральной канцелярии. Об этом сообщила изданию "Сибирь.Реалии" 14 июля депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова.

Представитель властей Германии Надин Вахтер поблагодарила за письмо и попросила отнестись с пониманием к тому, что канцлер "не может ответить лично в связи с большим количеством обращений".

"Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь", – говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении издания.

Жителям деревни предложили обратиться с этой проблемой в московский офис Международного союза немецкой культуры. Дроздова, выступившая инициатором обращения, призналась, что письмом местные жители остались довольны, поскольку ждали отписку "в духе российских чиновников". Они получили от немецкой канцелярии аргументированный ответ, пояснила она.

Если все же дорогу заасфальтируют, это будет сделано "исключительно благодаря Меркель", сказала депутат.

"Чиновники, получив волшебный пинок в виде нашего обращения к канцлеру Германии, вышли из комы и сразу же пообещали, что в 2022 году построят нам дорогу", – отметила Дроздова.

Контекст:

Жители Верхнего Карбуша в начале июня отправили Меркель два обращения – в электронном виде и обычным письмом. Кроме этого, они записали видеообращение к политику. Власти района позже сообщили, что подготовленный Троицким сельским поселением проект строительства дороги на улице Дмитрия Карбышева успешно прошел экспертизу. Но министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области вернуло его из-за изменения стоимости проекта. В итоге работы перенесли на следующий год.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, депутаты, строительство, Омск, чиновники, работа, дороги, канцелярия, обращение
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