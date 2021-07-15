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В Германии сильные ливни вызвали наводнения. Более 30 человек погибли, десятки пропали без вести. Фоторепортаж

Сегодня 15.38
В результате наводнений в Германии погибло как минимум 33 человека, сообщило издание Der Tagesspiegel 15 июля. От сильных осадков пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия. Из-за риска прорыва плотины в Штайнбахтальсперре в Северном Рейне – Вестфалии были эвакуированы два района. Около 200 тыс. человек из-за стихии остались без электричества. Мощные ливни вызвал циклон "Бернд", сообщила "Немецкая волна". В районе Арвайлер земли Рейнланд-Пфальц обрушились шесть домов, от 30 до 60 человек считаются пропавшими без вести. Фотографии последствий стихии опубликовало агентство EPA.
Теги: Германия, наводнение, электричество, ливни, осадки, поезда, дороги
 

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