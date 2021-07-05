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Четыре человека погибли, более 60 ищут спасатели спустя два дня после селевого оползня в Японии. Фоторепортаж

Сегодня 17.52
В японском городе Атами префектуры Сидзуока утром 3 июля сошел селевой оползень. Два дня спустя 64 человека все еще числятся пропавшими без вести, известно как минимум о четырех погибших, сообщило Kyodo News. Разрушено около 130 зданий. Пожарные, полиция и силы самообороны убирают завалы и обыскивают залитые грязью дома в поисках пропавших людей. Власти города предполагают, что оползень мог приобрести такие масштабы (около 100 тыс. м³) из-за того, что компания по недвижимости оставила землю на горе рядом с городом еще в 2007 году. Продолжительные дожди смыли почву в реку.
Теги: Япония, наводнение, оползень, дожди, спасатели, погибшие, пропавшие без вести
 

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