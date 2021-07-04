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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму прошли сильные ливни и наводнения. Известно о погибшей женщине в Бахчисарайском районе

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В селе Куйбышево подтоплено более 50 домов
В селе Куйбышево подтоплено более 50 домов
Фото: 82.mchs.gov.ru

В оккупированном Крыму 4 июля прошли сильные ливни, в Бахчисарайском и Красногвардейском районах подтопило жилые дома. Об этом сообщило так называемое "министерство чрезвычайных ситуаций" полуострова.

"Произошло подтопление двух подвальных помещений жилых многоквартирных домов в Красногвардейском районе. В селе Соколиное Бахчисарайского района произошел сход селевого потока. По предварительным данным, подтоплено одно частное домовладение. Произошло подтопление частных домовладений в селе Куйбышево Бахчисарайского района", – рассказали крымские спасатели.

"Крыминформ" пишет о более 50 подтопленных домах в селе Куйбышево. Ливни продолжаются в разных районах Крыма уже несколько часов.

Самая сложная ситуация сложилась на территории Бахчисарайского района, где сошли два селя, вышли из берегов две реки, уточнило агентство.

Очевидцы сообщают, что в Бельбекской долине из берегов вышла река Бельбек и затопило село Голубинко. Подтопление угрожает самому Бахчисараю. Ряд дорог в районе перекрыты.

Кроме этого, в зону подтоплений попал Бахчисарайский психоневрологический интернат и частный дом в селе Голубинка Бахчисарайского района, отметило "Крыминформ". Синоптики рассказали, что сегодня на территории Бахчисарайского района выпало до 70 мм осадков при месячной норме в 49 мм.

Позднее в пресс-службе МЧС России по Крыму сообщили о гибели одного человека в поселке Куйбышево, написало "Интерфакс". По предварительной информации, двух женщин смыло потоком воды, одна из них погибла, вторая госпитализирована. Спасатели эвакуировали 150 человек.

Российская "глава администрации" Ялты Янина Павленко сообщила в Facebook, что дождь в городе не прекращается с ночи.

"Дождь идет с ночи, есть подтопления (снова – Кривошты и Вергасова). Ситуация под контролем, все службы города, а также сотрудники МЧС работают на местах – оперативно устраняют последствия стихии. Убирают засоры ливневок, пилят упавшие деревья, отводят воду от домов", – проинформировала она.

https://www.facebook.com/pavlenkojp/posts/1237692860018352

Контекст:

В Крыму 17–18 июня прошли сильные дожди. В Ялте за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человекеще один пропал без вести.

Стихия затронула Феодосию, Кировский район Крыма, затопило Керчь. В пострадавших районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

22 июня вышедшие из берегов реки в Ялте вернулись в свои русла, сообщили в МЧС РФ.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, наводнение, Ялта, Бахчисарай, МЧС РФ, спасатели, синоптики
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