В Крыму прошли сильные ливни и наводнения. Известно о погибшей женщине в Бахчисарайском районе

"Произошло подтопление двух подвальных помещений жилых многоквартирных домов в Красногвардейском районе. В селе Соколиное Бахчисарайского района произошел сход селевого потока. По предварительным данным, подтоплено одно частное домовладение. Произошло подтопление частных домовладений в селе Куйбышево Бахчисарайского района", – рассказали крымские спасатели.

"Крыминформ" пишет о более 50 подтопленных домах в селе Куйбышево. Ливни продолжаются в разных районах Крыма уже несколько часов.

Самая сложная ситуация сложилась на территории Бахчисарайского района, где сошли два селя, вышли из берегов две реки, уточнило агентство.

Очевидцы сообщают, что в Бельбекской долине из берегов вышла река Бельбек и затопило село Голубинко. Подтопление угрожает самому Бахчисараю. Ряд дорог в районе перекрыты.

Кроме этого, в зону подтоплений попал Бахчисарайский психоневрологический интернат и частный дом в селе Голубинка Бахчисарайского района, отметило "Крыминформ". Синоптики рассказали, что сегодня на территории Бахчисарайского района выпало до 70 мм осадков при месячной норме в 49 мм.