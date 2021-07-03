В Японии сошел селевой оползень. Около 20 человек пропали без вести. Видео

Известно о двух погибших в результате схода оползня Скриншот: PM Breaking News / Twitter

По данным полиции, поток смыл не менее 10 домов, движение автомобилей по улицам затруднено. На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб. Местные власти обратились за помощью к силам самообороны Японии. Из-за дождей более 1,5 тыс. семей в префектуре остались без электроэнергии.

Breaking: At least 20 missing after landslide in Atami, Japan. pic.twitter.com/iQlrkqqNYx — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 3, 2021

Японское агентство Kyodo сообщило о двух погибших в результате схода оползня. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга созвал экстренное совещание с министрами и поручил им работать с местными властями над установлением ущерба. Он призвал людей быть готовыми к эвакуации.

Проливной дождь нарушил работу системы общественного транспорта. Оператор Central Japan Railway Co. сказал, что движение сверхскоростных поездов Shinkansen приостановили на участках между Токио и станцией Син-Осака.

В префектуре Сидзуока несколько дней идут сильные ливни. По данным местной метеорологической обсерватории, в Атами выпало в 1,6 раза больше месячной нормы осадков.