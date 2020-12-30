В Норвегии произошел масштабный оползень, нашли не всех людей. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
30 декабря в норвежском муниципалитете Гьердрам произошел оползень, который затронул 14 адресов проживания людей.
По последним данным, пропавшими без вести все еще считаются 11 человек, среди них дети
, сообщает телеканал TV2
. Руководство спасательной операции считает, что в зоне оползня есть люди, их ищут с помощью тепловизоров на вертолетах и дронах. Из района оползня эвакуировали 900 человек, их число может увеличиться до 1500. Фотографии из Норвегии опубликовало агентство ЕРА
.