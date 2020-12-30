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В Норвегии произошел масштабный оползень, нашли не всех людей. Фоторепортаж

Сегодня 22.29
30 декабря в норвежском муниципалитете Гьердрам произошел оползень, который затронул 14 адресов проживания людей. По последним данным, пропавшими без вести все еще считаются 11 человек, среди них дети, сообщает телеканал TV2. Руководство спасательной операции считает, что в зоне оползня есть люди, их ищут с помощью тепловизоров на вертолетах и дронах. Из района оползня эвакуировали 900 человек, их число может увеличиться до 1500. Фотографии из Норвегии опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Норвегия, вертолет, оползень, спасатели, дети
 

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