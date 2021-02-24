В Италии из-за оползня сотни гробов смыло в море

Оползень мог быть вызван эрозией утеса под кладбищем в туристическом центре Камольи.

Некоторые из гробов разбились при падении с 50-метровой высоты Фото: Vigili del Fuoco / Twitter

Часть кладбища и две часовни в Камольи близ Генуи в результате оползня 22 февраля оказались в Средиземном море. Об этом пишет ANSA.

В море смыло около 200 гробов. Некоторые из них разбились при падении с 50-метровой высоты, и их прибило к берегу, другие подобрали волны. Момент обвала части кладбища зафиксирован на видео.

Оползень мог быть вызван эрозией утеса под кладбищем, отмечает издание. Вероятно, его усилили мощные волны, которые обрушились на Лигурию в последние годы.

Работы по извлечению гробов из моря велись 22-го и 23 февраля.

Представитель муниципалитета Камольи заявил, что в последние несколько дней раздавались странные скрипящие звуки в районе кладбища, поэтому его территория была ограждена.

В результате обвала никто не пострадал.