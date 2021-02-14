В Японии в результате землетрясения пострадало 150 человек

13 февраля в Японии случилось мощное землетрясение, вследствие которого пострадало 150 человек.

В двух регионах Японии – Тохоку и Канто – из-за землетрясения получили ранения в общей сложности 150 человек. Об том сообщает агентство NHK.

В Тохоку 78 человек получили ранения в префектуре Фукусима, 55 человек в префектуре Мияги и один человек в префектуре Ямагата.

В регионе Канто семь человек получили ранения в префектуре Точиги, три человека – в префектуре Ибараки, по два человека в префектурах Тиба и Сайтама и по одному человеку в префектурах Канагава и Гумма.

NHK также в Twitter опубликовало видео из города Нихонмацу, префектура Фукусима, где наблюдались сотрясения с сейсмической интенсивностью 5 баллов и выше. Там из-за землетрясения на участке трассы произошел крупномасштабный оползень.

Землетрясение произошло 13 февраля. Из-за него около 950 тыс. домов остались без электричества.