В Монголии ночью произошло мощное землетрясение, его почувствовали в России

В Монголии, недалеко от границы с Россией, произошло мощное землетрясение в ночь с 11-го на 12 января, сообщил 11 января Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Его магнитуда составила 6,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Главное управление министерства по чрезвычайным ситуациям России по Иркутской области уточнило, что эпицентр находился в 34 км от монгольского населенного пункта Турт, интенсивность в эпицентре составила 8,7 балла. На российской стороне ощущались подземные толчки силой четыре-пять баллов.
"Сообщений о разрушениях в регионе не поступало. Пострадавших нет",– отметили в МЧС.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Instagram поручил главам муниципалитетов проверить состояние домов и социальных объектов.
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Он сообщил о двух сильных подземных толчках с интенсивностью 8,7 балла. Эпицентр зарегистрировали рядом с монгольским озером Хубсугул.
Район землетрясения не густонаселенный, но рядом с озером находится несколько деревень, в том числе Хатгал и Турт, общая численность жителей которых составляет до пяти тысяч человек, сообщало американское издание BNO News.