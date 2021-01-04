В Закарпатье произошло землетрясение

Сейсмическая станции Карпатского региона 3 января зафиксировала подземный толчок магнитудой около 1,8. Глубина гипоцентра составила 3,7 км.

Возле cела Барбово Мукачевского района Закарпатской области в субботу, 2 января, произошло небольшое землетрясение. Об этом 3 января сообщил департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации (ОГА) в Facebook.

"Сообщение о землетрясении 2 января, в 00.08 (по киевскому времени). По данным обработки сети сейсмических станций отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины, координаты эпицентра: широта 48,35º, долгота 22.76º. Магнитуда по длине записи МD = 1,8, класс К = 7,3", – рассказали в департаменте.

Глубина гипоцентра (центральная точка очага землетрясения) составила 3,7 км. Позже Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в комментарии УНН сообщила, что землетрясение обошлось без негативных последствий.

"3 января в 00.08 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок без негативных последствий магнитудой около 1,8 балла (не ощущается на поверхности человеком) в районе селе Барбово Мукачевского района", – уточнили спасатели.

Информацию о том, ощущали ли местные жители подземные толчки, в ГСЧС не получали.