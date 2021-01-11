Во Львовской области произошло землетрясение – ГСЧС

Во Львовской области 10 января произошло землетрясение магнитудой 1,9. Об этом 11 января сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
“10 января в 13.13 в районе села Луки Самборского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9, без негативных последствий”, – говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что землетрясение такой мощности человеком на поверхности не ощущается.
В ведомстве обозначили колебания земли как “неклассифицированное событие, касательно которого проводятся меры”.
По шкале интенсивности MSK-64 землетрясения магнитудой 0–2 считаются не ощутимыми людьми.