В Закарпатской области из-за сильных осадков затопило дома и дороги, спасатели борются со стихией

В 16.18 спасателям поступило сообщение, что из-за интенсивных осадков поднялся уровень воды в местных потоках. По состоянию на 19.00 в поселке Ясиня подтоплено 20 домов и три подвальных помещения, а в селе Лазещина – два дома и один подвал.

Вода вылилась на участок автодороги государственного значения Н09 "Мукачево – Рогатин – Львов" возле поселка Ясиня. Длина потока была 30 метров, а высота – до 30 сантиметров. Проезд обеспечили на одной полосе движения, уточнили в управлении.

Также повреждено дорожное покрытие по улице Стебной в поселке Ясиня и дорога местного значения (примерно 35 метров) в селе Богдан. Там тоже обеспечили проезд на одной полосе.

Отрезанными от автомобильного сообщения остаются около 400 домов в Ясине. Подразделения из 14 спасателей работают на местах, они которые привлекли четыре единицы техники и откачивают воду из подтопленных помещений.