В Сочи предупредили о возможной эвакуации граждан в связи с наводнением

Вследствие непогоды из берегов могут выйти реки Хорота и Мацеста в Адлерском и Хостинском районах города, в связи с чем сочинцам рекомендовали иметь при себе подготовленные на случай эвакуации документы и вещи первой необходимости.

Администрация Сочи проинформировала в Facebook, что городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды работает в круглосуточном режиме, с 4 июля действует штормовое предупреждение.

"Отмечается критический подъем уровня рек Хорота, Кудепста, Хоста и Мацеста", – говорится в сообщении.

"Интерфакс" отмечает, что 4 июля в Сочи был ураган, из-за которого один человек погиб и два пострадали.