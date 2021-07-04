В Бахчисарайском районе Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после ливня

Спасатели ввели режим ЧС муниципального масштаба, комиссия уже приступила к составлению реестра пострадавших от стихии домов. Завтра, 5 июля, эта комиссия выедет на место оценивать ущерб, объяснила Пучкова.
В оккупированном Крыму 4 июля прошли сильные ливни, в Бахчисарайском и Красногвардейском районах подтопило жилые дома. В селе Соколиное Бахчисарайского района произошел сход селевого потока. СМИ писали о более 50 подтопленных домах в селе Куйбышево.
Синоптики говорили, что на территории Бахчисарайского района выпало до 70 мм осадков при месячной норме в 49 мм.
До этого в Крыму 17–18 июня прошли сильные дожди. В Ялте за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человек, еще один пропал без вести.
Стихия затронула Феодосию, Кировский район Крыма, затопило Керчь. В пострадавших районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.
22 июня вышедшие из берегов реки в Ялте вернулись в свои русла, сообщили в МЧС РФ.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.