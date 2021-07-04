В Бахчисарайском районе Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после ливня

Спасатели ввели режим ЧС муниципального масштаба, комиссия уже приступила к составлению реестра пострадавших от стихии домов. Завтра, 5 июля, эта комиссия выедет на место оценивать ущерб, объяснила Пучкова.

Контекст:

В оккупированном Крыму 4 июля прошли сильные ливни, в Бахчисарайском и Красногвардейском районах подтопило жилые дома. В селе Соколиное Бахчисарайского района произошел сход селевого потока. СМИ писали о более 50 подтопленных домах в селе Куйбышево.

Синоптики говорили, что на территории Бахчисарайского района выпало до 70 мм осадков при месячной норме в 49 мм.