В Закарпатье 12-летняя девочка спасла четырех детей во время наводнения

"Посмотрите в эти глаза – в них нет страха. Это глаза настоящего героя – Татьяны из Стебного, который на Раховщине. Юная девушка, не побоявшись грозы и страшной стихии, спасла своего брата и трех соседских детей", – написал Полосков, опубликовав фото девочки.

Во время наводнения вода начала резко прибывать в дом. К тому времени девочка была дома вместе с братом, а их родители работали в поле.

Девочка выключила электричество дома, взяла брата и побежала к дому своей тети. Там находилось еще трое детей. Тулайдан забрала детей и провела их на второй этаж своего дома, где они дождались взрослых.

Полосков обратился к Госслужбе по чрезвычайным ситуациям с просьбой номинировать Татьяну Тулайдан на соискание премии "Герой-спасатель года".

Руководитель управления ГСЧС в Закарпатской области Роман Гудак встретился с девочкой, сообщается на странице управления в Facebook. Он отметил, что не всякий взрослый так быстро сориентировался бы в экстремальной ситуации.

"Татьяна показала себя настоящим спасателем – она отважная, решительная и ответственная. Далеко не каждый поступил бы так же, и я считаю, что поступок этой героини являются примером для подражания и заслуживает всяческого поощрения. Убежден, что она является достойным претендентом на звание лауреата всеукраинской акции "Герой-спасатель года", – заявил Гудак.