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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Закарпатской области после подтоплений спасатели устанавливают местонахождение одного человека

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В Закарпатской области за день выпало около 55 мм осадков, что составляет 42% от месячной нормы
В Закарпатской области за день выпало около 55 мм осадков, что составляет 42% от месячной нормы
Фото: zk.dsns.gov.ua

По состоянию на утро 11 июня в Раховском районе Закарпатской области подтоплений не было. Об этом сообщил пресс-центр Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

"Информации о пострадавших и погибших в результате стихии не поступало. В настоящее время устанавливается местонахождение одного человека", – говорится в сообщении.

В четырех населенных пунктах (пгт Ясиня, села Лазещина, Богдан, Луги) было подтоплено 185 домохозяйств, 96 жилых домов и пять подвальных помещений, отметили в службе.

Спасатели с 10 июля начали откачивать воду из подвалов и расчищать территорию.

В пресс-центре ГСЧС сообщили, что в регионе за день выпало около 55 мм осадков, что составляет 42% от месячной нормы. Кроме домохозяйств, подтоплена была дорога Н-09 Мукачево – Львов. Утром пгт Ясиня частично оставался без электричества.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: наводнение, ГСЧС, дожди, Закарпатская область
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